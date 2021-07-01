Демидов: Российская Федерация – партнер надежный

В то же время партнеры Беларуси на западе и на юге подвержены внешней конъюнктуре и во многом не самостоятельны в принятии как экономических, так и политических решений. Об этом перед началом пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам, председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета Дмитрий Демидов.

Сенатор отметил важность этого традиционного ежегодного мероприятия:

– Россия является нашим стратегическим партнером, она имеет серьезное проникновение, в том числе инвестиционное. И, конечно же, такие форумы весьма нужны и важны как для развития хозяйственных связей между конкретными предприятиями промышленности и науки, так и для общения на уровне парламентариев и регионов. Потому что бизнес- и просто человеческие связи должны иметь всеобъемлющую проникающую практику.

Дмитрий Демидов подчеркнул:

– Российская Федерация – партнер надежный. Мы видим, что партнеры на западе и на юге подвержены внешней конъюнктуре и во многом не самостоятельны в принятии как экономических, так и политических решений. Мы это хорошо чувствуем, поскольку Новополоцк имеет побратимов как на Западе, так и на Востоке. И вводимые правительствами Литвы, Латвии санкции во многом вызывают непонимание у наших партнеров – как по бизнесу, так и по межрегиональному общению. Тем более что бизнес западных стран также несет при этом серьезные потери, для него эта ситуация крайне невыгодна, и он ищет пути ее решения.

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