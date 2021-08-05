Демидик не смогла пробиться в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио близятся к завершению, но атлетов еще ждет несколько дней, насыщенных состязаниями. Один из наиболее обсуждаемых сейчас видов спорта на Играх – легкая атлетика. Сегодня состоялась квалификация по прыжкам в высоту среди женщин. Беларусь представляла Карина Демидик.
Во время соревнований
Наша соотечественница взяла высоту 1 метр 90 сантиметров и, таким образом, в своей группе оказалась на 10-м месте. Примечательно, что такой же результат значится и у соседок белоруски в списке итогов – румынки Даниэлы Станчу и итальянки Алессии Трост. Лучший результат в группе А, где соревновалась Демидик, показала Никола Макдермотт из Австралии (1 метр 95 сантиметров). Кстати, такой же показатель и у всех спортсменок на первых семи местах в группе А – разница в качестве исполнения.
Финал в данной дисциплине состоится 7 августа. В него прошли представительницы стран-соседок Беларуси: россиянка, полька и три украинки.
Сегодня в японской столице свои силы в различных дисциплинах демонстрируют и другие белорусские легкоатлеты. Виталий Жук выступает в десятиборье, команда наших спортсменок пробежит эстафету 4 x 400 метров (квалификация). За медали поборются Александр Ляхович (ходьба на 20 км) и Ирина Жук (прыжки с шестом).
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях в рамках Игр за вчера читайте в нашем обзоре.