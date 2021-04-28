Гамбийский форвард солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, набравший четыре (3+1) очка по системе «гол плюс пас» в игре против брестского «Руха» (4:1), признан лучшим игроком шестого тура чемпионата Беларуси. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ассоциации «Белорусская федерация футбола».
Дембо Дарбо отличился сам на 14-й, 22-й и 77-й минутах, а кроме того, ассистировал Глебу Шевченко при взятии ворот «Руха» на 67-й минуте.
Всего на счету футболиста из Гамбии в этом чемпионате восемь забитых мячей и три результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром турнира.
Остальные матчи тура принесли такие результаты: «Сморгонь» – «Спутник» – 2:0, «Славия» – «Слуцк» – 3:1, «Динамо» (Брест) – «Витебск» – 0:0, РЦОР-БГУ – «Неман» – 1:1, «Минск» – «Динамо» (Минск) – 1:3, «Ислочь» – БАТЭ – 1:4, «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ» – 1:1.
Обращают на себя внимание уверенные победы БАТЭ и минского «Динамо», а также очередные осечки «Немана» и «Торпедо-БелАЗа», которые не лучшим образом выглядят на старте сезона.
Турнирная таблица выглядит так: 1. «Шахтер» – 18 очков (6 матчей), 2. БАТЭ – 14 (6), 3. «Динамо» (Брест) – 12 (6), 4. «Гомель» – 11 (6), 5. «Динамо» (Минск) – 11 (6), 6. «Рух» – 9 (6), 7. «Ислочь» – 9 (6), 8. «Минск» – 8 (6), 9. «Торпедо-БелАЗ» – 7 (6), 10. «Витебск» – 7 (6), 11. РЦОР-БГУ – 5 (6), 12. «Слуцк» – 5 (6), 13. «Славия» – 4 (6), 14. «Сморгонь» – 4 (6), 15. «Неман» – 3 (6), 16. «Спутник» – 3 (6).
Фото: vk.com/fcshakhterby
Опубликовано:
729
Дембо Дарбо признан лучшим игроком шестого тура чемпионата Беларуси по футболу
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter