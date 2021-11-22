Дельта-штамм коронавируса мог самоликвидироваться в Японии

Эксперты выдвинули гипотезу о том, что распространение дельта-штамма нового коронавируса в Японии могло прекратиться по причине его самоликвидации. Об этом пишет ТАСС.
Исследователи из Университета Ниигаты в центральной части Японии предположили, что распространение дельта-штамма нового коронавируса в стране могло завершиться вследствие его самоликвидации. Это следует из материала, опубликованного в понедельник в газете Sankei Shimbun. Согласно теории японских ученых, в геноме штамма накопилось большое количество мутаций, которые спровоцировали изменения в работе ключевого белка nsp14, отвечающего за исправление ошибок в строении вируса. Так белок перестал функционировать нормальным образом, что, в свою очередь, вызвало сбои в процессе воспроизводства штамма и, как результат, его самоликвидацию.
Серьезный рост числа заражений коронавирусом в Японии был зафиксирован в конце июля – начале августа, когда в Токио проходила Олимпиада. В стране регулярно обновлялся антирекорд суточного прироста количества инфицированных, но к сентябрю ситуация значительно улучшилась. Сейчас в Японии наблюдается существенный спад эпидемии: 21 ноября, например, было зафиксировано всего 143 заболевших COVID-19. Это порядка 1% от пиковых показателей конца августа.
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