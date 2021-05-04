Деловым кругам провинции Гуйчжоу переданы инвестпредложения по перспективным проектам в Витебской области

В состав белорусской делегации вошли генеральный представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Китае, генеральный секретарь Гуандунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ Го Фэнчжи, а также представители СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» в КНР (город Шэньчжэнь).– рассказали в генеральном консульстве Беларуси в Гуанчжоу.Также были представлены возможности парка «Великий камень», ОЭЗ «Бремино-Орша» и научно-технологического потенциала Республики Беларусь.Более подробно возможности экономического и научно-технического сотрудничества обсуждались на встрече белорусской делегации с заместителем директора Департамента коммерции провинции Гуйчжоу госпожой Жань Ли.Китайской стороне были переданы инвестиционные предложения по реализации перспективных проектов в сельскохозяйственной и других сферах в Витебской области.По итогам переговоров достигнута договоренность о направлении в Республику Беларусь деловой делегации провинции Гуйчжоу после снятия эпидемиологических ограничений.Фото генконсульства Беларуси в Гуанчжоу