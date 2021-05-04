Генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Андрей Попов сегодня посетил с визитом город Гуйян (провинция Гуйчжоу). Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусском генконсульстве.
В состав белорусской делегации вошли генеральный представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Китае, генеральный секретарь Гуандунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ Го Фэнчжи, а также представители СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» в КНР (город Шэньчжэнь).
«Андрей Попов встретился с заместителем председателя Народного правительства провинции Гуйчжоу господином Цай Цаолинем. Во время переговоров стороны обменялись видением перспектив наращивания двустороннего сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, науки и технологий, образования, здравоохранения, туризма», – рассказали в генеральном консульстве Беларуси в Гуанчжоу.
Также были представлены возможности парка «Великий камень», ОЭЗ «Бремино-Орша» и научно-технологического потенциала Республики Беларусь.
Более подробно возможности экономического и научно-технического сотрудничества обсуждались на встрече белорусской делегации с заместителем директора Департамента коммерции провинции Гуйчжоу госпожой Жань Ли.
Китайской стороне были переданы инвестиционные предложения по реализации перспективных проектов в сельскохозяйственной и других сферах в Витебской области.
По итогам переговоров достигнута договоренность о направлении в Республику Беларусь деловой делегации провинции Гуйчжоу после снятия эпидемиологических ограничений.
Фото генконсульства Беларуси в Гуанчжоу
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Деловым кругам провинции Гуйчжоу переданы инвестпредложения по перспективным проектам в Витебской области
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