Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка можно считать самым крупным коррупционным преступлением в истории Беларуси

Фото:

БЕЛТА

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

На 15 лет за растрату, злоупотребление служебными полномочиями, мошенничество осужден экс-председатель правления Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев. Его супруга была объявлена в розыск. Еще восемь подсудимых по делу, среди которых несколько сотрудников банка, получили различные тюремные сроки. По данным МВД Азербайджана, Гаджиев поручил открыть на свое имя, на членов семьи, других лиц счета и перечислить на них крупные суммы. Следователи установили, что общий размер нанесенного банку ущерба составил более 138 млн долларов.За хищение и легализацию преступных доходов через продажу недвижимости трибунал Ватикана приговорил к лишению свободы бывшего главу банка страны Анджело Калоя. Он с подельниками прикарманил 19 млн евро от продажи 29 объектов недвижимости в Риме, Генуе и Милане. Деньги хранились в швейцарских банках.В Самаре за хищение крупной суммы осуждены экс-руководители банка «Волга-Кредит». Четверо бывших руководителей и шестеро сотрудников банка признаны судом виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.Бывший президент Банка Москвы заочно осужден на 14 лет, на 12 лет – бывший первый вице-президент учреждения. По данным следствия, оба с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 миллиарда российских рублей Банка Москвы. Выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.Нечистоплотные на руку граждане зачастую банальную коррупцию маскируют политикой. Такое мнение высказал российский журналист, писатель, публицист, общественный деятель, блогер Армен Гаспарян, говоря о суде над бывшим председателем правления Белгазпромбанка Виктором Бабарико. Эксперт считает, что всякий раз, когда человека, который решил пойти в политику, уличают в противозаконных деяниях, тот сразу начинает заявлять о том, что это политический заказ.