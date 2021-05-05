Дело Тихановского и его сообщников направлено в суд – Генпрокуратура

Согласно материалам дела Тихановский С. Л., Статкевич Н. В., а также привлеченные ими Саков А. Н., Попов Д. Ю., Лосик И. А., Цыганович В. В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов Президента в 2020 году.Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов.Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году.Тихановский С. Л. и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в Президенты Беларуси, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики. Во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. После размещали видеосъемки с мероприятий в интернете, включая Youtube и Telegram-каналы, социальные сети.Кроме того, Тихановский С. Л. 27 мая 2020 года в Могилеве в целях воспрепятствования работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов во время видеотрансляции при участии Сакова А. Н. и Попова Д. Ю. высказал как призыв к действию угрозы в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной: о проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома; нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище; ином ограничении ее законных прав.В ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский С. Л. использовал для работы и жительства, обнаружены и изъяты 900 300 долларов, пневматический пистолет и пневматический автомат. Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях.В результате противоправных действий Тихановского С. Л. и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн рублей.После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу, что обвинение Тихановскому С. Л., Сакову А. Н., Попову Д. Ю., Лосику И. А., Цыгановичу В. В. и Статкевичу Н. В. предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами; избранная к обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу применена обоснованно, оснований для ее изменения или отмены не имеется; обстоятельства уголовного дела исследованы полно, всесторонне и объективно; нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено.Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их действиями.