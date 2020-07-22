Уголовное дело в отношении известного российского актера Михаила Ефремова, который обвиняется в ДТП со смертельным исходом, поступило в Пресненский суд Москвы, пишет ТАСС.
"Дело Ефремова только поступило в суд. Дата заседания еще не назначена", – сообщили в пресс-службе суда.
Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
256
Дело Ефремова поступило в суд
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter