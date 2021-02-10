Делегаты от Гомельской области выехали в Минск для участия в VI Всебелорусском народном собрании

Обильный снегопад, идущий с утра, привнес атмосферу торжественности. Нотки праздника в сугубо техническое мероприятие привнесли и активисты молодежных организаций, подготовившие музыкальные номера. Впрочем, о значимости собрания говорили все.С напутствием к делегатам обратился член Совета старейшин Гомельской области, заслуженный работник промышленности РБ Олег Сейбель. На протяжении почти 30 лет он возглавлял ОАО «Гомельстройматериалы» – одно из ведущих предприятий отрасли. А также был участником всех предыдущих Всебелорусских народных собраний.выразил надежду Олег СейбельИз делегатов эмоциями поделилась председатель Гомельской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елена Кличковская:Всего Гомельскую область на Всебелорусском народном собрании представят 310 делегатов. По маршруту следования колонну автобусов до границы с Могилевской областью приветствуют представители различных трудовых коллективов.