Делегаты от Гомельской области выехали в Минск для участия в VI Всебелорусском народном собрании

Сбор и отправка участников состоялись в центре Гомеля – в месте, которое не так давно стало для города знаковым. Это площадка перед флагштоком с Государственным флагом Республики Беларусь.
Обильный снегопад, идущий с утра, привнес атмосферу торжественности. Нотки праздника в сугубо техническое мероприятие привнесли и активисты молодежных организаций, подготовившие музыкальные номера. Впрочем, о значимости собрания говорили все.
С напутствием к делегатам обратился член Совета старейшин Гомельской области, заслуженный работник промышленности РБ Олег Сейбель. На протяжении почти 30 лет он возглавлял ОАО «Гомельстройматериалы» – одно из ведущих предприятий отрасли. А также был участником всех предыдущих Всебелорусских народных собраний.
– От нынешнего собрания жду очень многого, – выразил надежду Олег Сейбель. – Прежде всего это касается Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы, которая будет предложена на утверждение. Внимательно изучив ее, увидел то, что поможет стране развиваться интенсивно и поступательно. При этом, что очень важно, опираясь на свои собственные силы. Положения, определенные государством, помогут улучшить благосостояние граждан. Для этого мы все работали, работаем и будем продолжать работать.
Из делегатов эмоциями поделилась председатель Гомельской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елена Кличковская:
– Это не просто большое мероприятие, но и в некоторой степени исторически значимое для будущего страны событие. И мы едем туда, чтобы еще раз сказать всем, что женщины Беларуси – за мир, за семью, за сохранение наших традиций. За все то, что по праву принято считать вечными ценностями.
Всего Гомельскую область на Всебелорусском народном собрании представят 310 делегатов. По маршруту следования колонну автобусов до границы с Могилевской областью приветствуют представители различных трудовых коллективов.
Опубликовано:
763
Делегаты от Гомельской области выехали в Минск для участия в VI Всебелорусском народном собрании
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ