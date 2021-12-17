Делегация Верховной контрольной палаты Польши обсудила с КГК Беларуси защиту лесов Беловежской пущи

В рамках деятельности рабочей группы по экологическому аудиту Европейской организации высших контрольных органов (ЕВРОСАИ) состоялся визит в Комитет госконтроля Беларуси делегации Верховной контрольной палаты Республики Польша во главе с директором регионального отделения палаты в Белостоке Янушем Павельчиком. Подробности приводятся на официальном сайте КГК.
Верховная контрольная палата Польши возглавляет данную рабочую группу ЕВРОСАИ, а Комитет государственного контроля является членом этой группы.
"Договоренность о визите в Комитет государственного контроля делегации Верховной контрольной палаты Польши была достигнута на последнем заседании Рабочей группы ЕВРОСАИ с целью обсуждения проведения международного координированного аудита защиты и охраны уникальных равнинных лесов в Беловежской пуще", – указали в КГК.
В КГК добавили:
"Беловежская пуща является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, которая в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранилась только на территории Беларуси и Польши. Учитывая важность данной тематики, сегодня на встрече представители Комитета госконтроля и Верховной контрольной палаты обсудили вклад высших органов аудита в вопросы обеспечения экологической безопасности и защиты лесного фонда, создания совместной платформы для решения общих проблем в этой области".
Уточняется, что во время встречи обсуждались и другие вопросы совместного сотрудничества двух контрольных ведомств в рамках ЕВРОСАИ, в том числе на региональном уровне.
Фото: КГК