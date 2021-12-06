Делегация Турции прибыла в Беларусь для обсуждения проекта соглашения о свободной торговле услугами

В Беларусь прибыла делегация Турецкой Республики в составе высокопоставленных представителей министерства торговли, министерства транспорта и инфраструктуры, органа-регулятора в сфере информации и коммуникации (ICTA). Программой визита предусмотрено обсуждение проекта двустороннего соглашения о свободной торговле услугами. Такая информация размещена на официальном сайте Минэкономики.
Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Марина Ежова во время открытия первой из встреч обратила внимание на то, что это уже третий раунд переговоров между Беларусью и Турцией.
– В ходе первого и второго раундов, а также межсессионных встреч мы выстроили примерную структуру документа, нащупали варианты взаимовыгодных развязок сложных вопросов. И важно, что обсуждение проходит в конструктивном ключе с обоюдной нацеленностью на достижение конечного результата, – сообщила Марина Ежова.
Согласно экспертным оценкам, благодаря подписанию и реализации соглашения о свободной торговле услугами с Турцией Беларусь сможет нарастить экспорт услуг на 3,8%. Наибольший рост, вероятнее всего, будет наблюдаться в таких секторах, как: прочие деловые услуги – в 4,9 раза, услуги воздушного транспорта – в 1,7 раза, коммуникации – на 8,6%.
Фото: Минэкономики