Делегация Таможенного комитета возложила цветы и венки в мемориальном комплексе «Тростенец»

Узники фашистских лагерей фактически были рабами Третьего рейха. Их сжигали в печах, травили газом, заставляли трудиться до изнеможения, на них ставили медицинские эксперименты. Среди них были дети, которые тысячами гибли от голода, болезней и невыносимых условий жизни.поделился с корреспондентом ИД «Беларусь сегодня» Владимир Николаевич.Также председатель Таможенного комитета добавил, что уроки мужества, самоотверженности, упорного послевоенного труда предыдущих поколений должны служить примером, должны объединять нас в добрых делах и в труде на благо родной страны.