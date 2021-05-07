В годы Второй мировой войны Тростенец был крупнейшим лагерем смерти в Беларуси. По количеству жертв он стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. Всего здесь погибло более 206 тысяч человек. Сегодня председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский вместе с коллегами в память о жертвах концлагеря возложил венки и цветы к центральному монументу «Врата памяти».
Узники фашистских лагерей фактически были рабами Третьего рейха. Их сжигали в печах, травили газом, заставляли трудиться до изнеможения, на них ставили медицинские эксперименты. Среди них были дети, которые тысячами гибли от голода, болезней и невыносимых условий жизни.
– Сколько бы лет ни прошло с 1945-го, мы храним святую память о героях Великой Отечественной, преклоняемся перед ними, учимся на их примере любить и беречь родную землю, рассказываем об их подвигах. Мы удостоены великой чести – быть наследниками Победы! И наш долг – брать на себя ответственность за будущее нашей страны, воспитывать молодое поколение с полным осознанием подаренной нам спокойной и счастливой жизни, – поделился с корреспондентом ИД «Беларусь сегодня» Владимир Николаевич.
Также председатель Таможенного комитета добавил, что уроки мужества, самоотверженности, упорного послевоенного труда предыдущих поколений должны служить примером, должны объединять нас в добрых делах и в труде на благо родной страны.
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Делегация Таможенного комитета возложила цветы и венки в мемориальном комплексе «Тростенец»
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