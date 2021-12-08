Делегация рабочих органов ОДКБ знакомится с деятельностью миротворческой миссии ООН UNIFIL в Ливане

В период с 5 по 9 декабря 2021 года представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ находятся в рабочей поездке в миротворческой миссии ООН UNIFIL в Ливанской Республике. Подробности сообщили в пресс-службе ОДКБ.
В пресс-службе подчеркнули, что сейчас в ОДКБ активно ведется работа по встраиванию миротворческого потенциала Организации в миротворческую деятельность ООН, это является одним из приоритетных направлений деятельности ОДКБ.
«Основная цель поездки – ознакомление с деятельностью миссии ООН UNIFIL, изучение особенностей выполнения миротворческих задач многонациональными миротворческими контингентами», – говорится в сообщении.
В ОДКБ уточнили, что уже состоялись рабочие встречи с исполняющим обязанности руководителя миссии ООН Джеком Христофидесом, а также с начальником штаба Временных сил ООН в Ливане бригадным генералом Юбером Гомаром. Стороны обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества в сфере миротворчества. В ходе брифингов в штабе руководства миссии специалисты UNIFIL проинформировали о структуре миссии и основных задачах, решаемых миротворцами в зоне проведения миротворческой операции.
Представители ОДКБ также посещают миротворческие контингенты, в том числе сформированные из военнослужащих государств – членов ОДКБ: Беларуси, Армении и Казахстана.
«С командованием секторов миротворческой миссии и миротворческих контингентов предусмотрено проведение консультаций и обмен опытом по вопросам, представляющим практический интерес. В частности, по условиям функционирования и взаимодействия национальных миротворческих контингентов, особенностям их подготовки, материально-технического и правового обеспечения, оснащения совместимыми вооружением и военной техникой и ряд других», – дополнили в пресс-службе.
Фото: ОДКБ