Делегация посольства Беларуси почтила память белорусов, освобождавших Италию от нацизма

Делегация посольства Республики Беларусь в Итальянской Республике возложила венок к мемориалу на воинском кладбище Монтекассино в честь похороненных здесь 200 белорусских солдат, освобождавших Италию от нацизма, а также в память о скорбном юбилее – 80-летии начала Великой Отечественной войны, в которой погиб каждый третий белорус. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Риме.

«С торжественной речью на мероприятии выступили временный поверенный в делах Беларуси в Италии Дмитрий Ярмолюк и мэр коммуны Кассино Энцо Салера. Состоялся концерт патриотической тематики в преддверии наступающего Дня Независимости Беларуси, организованный Ассоциацией белорусской диаспоры «БеллаРус», – рассказали в посольстве Беларуси в Италии.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Итальянской Республикой установлены в апреле 1992 года.





Как отмечают в белорусской дипломатической миссии, в последние годы заметно активизировалось взаимодействие Беларуси и Италии в рамках универсальных международных организаций, в том числе в форме взаимной поддержки инициатив и кандидатур в выборные органы.

Фото посольства Беларуси в Италии

