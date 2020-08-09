Делегация наблюдателей МПА СНГ побывала на избирательных участках в Слуцке: репортаж

Представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ из Азербайджана посетили несколько участков в Минске, где вели наблюдение процедуры открытия и начала голосования. Затем переместились в Слуцк, где также знакомились с ходом выборов.

На участке № 25, который разместился в Слуцком колледже искусств, зарегистрировано более 1700 человек. По словам председателя комиссии по выборам Надежды Лазовской, в дни досрочного голосования явка избирателей составила почти 46 %:

– Как видите, по цифрам, чтобы отдать свой голос, многие приходили заранее. Сегодня, несмотря на наплыв людей, все проходит спокойно. В предыдущие дни присутствовало три наблюдателя, сегодня четыре. На участке соблюдаем все меры безопасности. Для людей сегодня праздник, поэтому стараемся поддерживать эту атмосферу: на улице учащиеся нашего колледжа организовали концерт. Также работает торговля, выставки в фойе. К нам приходят даже с других участков, чтобы послушать приятную музыку, провести выходной день в приятной атмосфере.

Наблюдатели интересовались у комиссии ходом выборов, процентом явки. Постоянный представитель Азербайджанской Республики в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ Айдын Джафаров поделился своим мнением о выборах:

– На выборы президента Беларуси приехала внушительная делегация – представители парламента Азербайджана, Центральной избирательной комиссии. Проводим наблюдение в Минске, в разных уголках Минской области. Утром побывали на трех участках в столице, поприсутствовали на открытии одного из них. Везде есть наблюдатели. На участках в Слуцке увидели даже небольшие очереди. Люди пришли проявить свое законное право – проголосовать за будущего Президента. Межпарламентская ассамблея отличается от многих других государств тем, что мы подходим к наблюдению комплексно. Существует долгосрочный мониторинг, когда эксперты, сотрудники международных институтов, которые созданы при МПА, отправляются в страны для всестороннего изучения обстановки перед выборами. Это изучение избирательного законодательства той страны, где проводятся выборы, анализ работ СМИ. Все этапы находят отражение в заключении. Когда приезжаем в день выборов на краткосрочное наблюдение, уже имеем полную картину для экспертной оценки.





Наблюдатель добавил, что сейчас за многими процессами можно следить. «Но когда приезжаешь и видишь людей глаза в глаза, считаю, это обогащает наши народы и культуру», – заметил он.

Супруги Николай и Галина на избирательный участок пришли, взявшись за руки: сегодня у них праздник. Причем поводов сразу несколько – выборы, 45-летие совместной жизни и восьмилетие внука.

– Для нас это особенный день. Сегодня выбираем будущее для наших детей – они у нас уже взрослые, для внуков. Мы, пенсионеры, хотим для наших родных мирного неба, процветания для страны, развития. Взять наш родной город: Слуцк красивый, развивается, это видно как местным жителям, так и гостям.

Еще один участок – № 32 – разместился на территории ОАО «Слуцкий хлебозавод». Здесь зарегистрировано 1062 избирателя. Из них 41 % проголосовал досрочно. Здесь тоже побывали наблюдатели из Азербайджана. По словам Нагифа Гамзаева, выборы проходят спокойно:

– Не заметили каких-либо нарушений – все проходит четко. Организация на уровне. Надеюсь, в таком же ритме проходит голосование и в других регионах.