Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Делегация наблюдателей МПА СНГ побывала на избирательных участках в Слуцке: репортаж

Делегация наблюдателей МПА СНГ побывала на избирательных участках в Слуцке: репортаж

Представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ из Азербайджана посетили несколько участков в Минске, где вели наблюдение процедуры открытия и начала голосования. Затем переместились в Слуцк, где также знакомились с ходом выборов.

На участке № 25, который разместился в Слуцком колледже искусств, зарегистрировано более 1700 человек. По словам председателя комиссии по выборам Надежды Лазовской, в дни досрочного голосования явка избирателей составила почти 46 %:

– Как видите, по цифрам, чтобы отдать свой голос, многие приходили заранее. Сегодня, несмотря на наплыв людей, все проходит спокойно. В предыдущие дни присутствовало три наблюдателя, сегодня четыре. На участке соблюдаем все меры безопасности. Для людей сегодня праздник, поэтому стараемся поддерживать эту атмосферу: на улице учащиеся нашего колледжа организовали концерт. Также работает торговля, выставки в фойе. К нам приходят даже с других участков, чтобы послушать приятную музыку, провести выходной день в приятной атмосфере.

Наблюдатели интересовались у комиссии ходом выборов, процентом явки. Постоянный представитель Азербайджанской Республики в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ Айдын Джафаров поделился своим мнением о выборах:

– На выборы президента Беларуси приехала внушительная делегация – представители парламента Азербайджана, Центральной избирательной комиссии. Проводим наблюдение в Минске, в разных уголках Минской области. Утром побывали на трех участках в столице, поприсутствовали на открытии одного из них. Везде есть наблюдатели. На участках в Слуцке увидели даже небольшие очереди. Люди пришли проявить свое законное право – проголосовать за будущего Президента. Межпарламентская ассамблея отличается от многих других государств тем, что мы подходим к наблюдению комплексно. Существует долгосрочный мониторинг, когда эксперты, сотрудники международных институтов, которые созданы при МПА, отправляются в страны для всестороннего изучения обстановки перед выборами. Это изучение избирательного законодательства той страны, где проводятся выборы, анализ работ СМИ. Все этапы находят отражение в заключении. Когда приезжаем в день выборов на краткосрочное наблюдение, уже имеем полную картину для экспертной оценки.


Наблюдатель добавил, что сейчас за многими процессами можно следить. «Но когда приезжаешь и видишь людей глаза в глаза, считаю, это обогащает наши народы и культуру», – заметил он.

Супруги Николай и Галина на избирательный участок пришли, взявшись за руки: сегодня у них праздник. Причем поводов сразу несколько – выборы, 45-летие совместной жизни и восьмилетие внука.

– Для нас это особенный день. Сегодня выбираем будущее для наших детей – они у нас уже взрослые, для внуков. Мы, пенсионеры, хотим для наших родных мирного неба, процветания для страны, развития. Взять наш родной город: Слуцк красивый, развивается, это видно как местным жителям, так и гостям.

Еще один участок – № 32 – разместился на территории ОАО «Слуцкий хлебозавод». Здесь зарегистрировано 1062 избирателя. Из них 41 % проголосовал досрочно. Здесь тоже побывали наблюдатели из Азербайджана. По словам Нагифа Гамзаева, выборы проходят спокойно:

– Не заметили каких-либо нарушений – все проходит четко. Организация на уровне. Надеюсь, в таком же ритме проходит голосование и в других регионах.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Татьяна БИЗЮК
Версия для печати
Новости и статьи
Международный наблюдатель: Национальный exit poll является одним из наиболее эффективных инструментов гражданского контроля
Новый соцопрос Ecoom подтвердил высокий уровень поддержки Александра Лукашенко – 78,9%
Ермошина считает возможным создание электронного регистра избирателей
Ермошина: наблюдается организованная порча бюллетеней
Обнародованы результаты национального exit poll на выборах Президента
Информационный канал «Выборы 2020». Сообщения ЦИК, мнения экспертов, ход голосования
Ветеран Великой Отечественной Валентина Баранова: счастлива, что живу именно в такой Беларуси
Приоритеты молодых: стабильность и мирное небо
На Гомельщине появился первый экипаж-трехтысячник
До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 августа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Это сладкое слово - свобода
Богданович: Президент уделяет внимание всем, это не может не радовать
Заслуженный тренер Беларуси по футболу Вячеслав Сиваков: уверенность в будущем – это очень важно
Почетный строитель Виктор Петренко: важно, чтобы мои внуки жили в стране без войны и потрясений
Хочу, чтобы не пропал труд моего поколения, моих коллег и близких - депутат Анатолий Дашко
Жители Щучина голосуют за развитие экономики
Явка на президентских выборах на 18.00 составила 79,01%
Наблюдатель из Азербайджана о выборах: все организовано на достойном уровне
Николай Мартынов: Мой голос – за единую Беларусь, крепкую и процветающую
В могилевском Доме ветеранов позаботились обо всех категориях избирателей
Мнение: избирательная кампания станет отправной точкой в развитии Союзного государства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куда катится «Фейсбук»
Группа «Аура» – о сегодняшнем общении Президента со СМИ
Учитель Кристина Доронина: мне небезразлично, что будет с моей страной в будущем
На участки самого большого сельсовета Брестского района голосовать приезжают даже в дождь
Делегация наблюдателей МПА СНГ побывала на избирательных участках в Слуцке: репортаж
В Бресте избирательному участку придали национальный колорит
Наблюдатель МПА СНГ Фарход Рахими: обеспечены законность и порядок проведения выборов
Ипатов: информации о грубых нарушениях общественного порядка в ЦИК не поступало
Эксперт: альтернативные кандидаты не хотят брать ответственность за некоторые свои действия
В Беларуси совершенствуется избирательная система – наблюдатель от СНГ
Ермошина: очереди у избирательных участков – результат провокации
мнение
Татьяна БИЗЮК
Ресурсы конвертируем в молодые таланты
Явка избирателей на президентских выборах на 16.00 составила 73,4%
Международный наблюдатель: вижу соответствие хода голосования требованиям белорусского законодательства и международным стандартам
Ректор академии музыки Екатерина Дулова: Горжусь тем, что хорошее образование в Беларуси доступно не только избранным
Павел Сапотько: Все мы желаем стране процветания и стабильности
Выезд к избирателям в Витебском районе: дорог каждый голос
Витебский медик: лучшее доказательство эффективности власти – конкретные дела
Члены избирательных комиссий в день выборов выезжали на дом к избирателям, которые не смогли прийти на участок лично
На избирательных участках в столичной гимназии № 34 – праздничная атмосфера и высокая явка
Ветеран Великой Отечественной Федор Лисовский: пока глаза видят и ноги ходят, приду на участок сам
Наблюдатель Адриан Лебединский лично убедился, что для белорусов выборы – это праздник
мнение
Елена ЯСКО
Видеть дальше своего носа
Беляев: для Беларуси неконтролируемая приватизация будет большим злом
Николай Козеко: все голосуют за красивую, трудолюбивую, мирную, счастливую, радостную, светлую Беларусь
Наблюдатель из Казахстана: "Избирательные участки оснащены всем необходимым"
Авторы
СКАНИРУЙТЕ