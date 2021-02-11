Такое мнение высказала sb.by делегат Всебелорусского народного собрания, студентка 5 курса Полесского государственного университета Елена Гречная:
– Жду от всенародного форума важнейших для нашего государства и народа решений в различных сферах. Прежде всего, конечно, в области молодежной политики. Как бы банально это ни звучало, но за молодежью будущее. Поэтому сегодня акцент надо делать на создании новых рабочих мест для молодых специалистов – особенно в регионах, строительстве жилья и социальной инфраструктуры. Только так можно добиться того, чтобы молодежь не уезжала из сельских населенных пунктов и малых городов.
По словам Елены Гречной, сегодня нужно создавать высокопроизводительные новые рабочие места:
– Без инновационных технологий никуда. Сама я будущий биотехнолог, поэтому уверена, что одним из главных направлений развития нашего государства будут биотехнологии. Многие вопросы решаемы именно с помощью биотехнологий, и для Беларуси это очень перспективно.
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Делегат Всебелорусского народного собрания: для дальнейшего развития страны нужно активнее внедрять инновационные технологии
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Фото: Евгений КОНОНОВИЧ