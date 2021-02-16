Делегат Всебелорусского народного собрания: честным и ответственным предпринимателям государство всегда подставит плечо

Анатолий Насеня убежден: если бизнесу создали условия, благодаря которым он сумел раскрутиться, получить сверхдоходы, естественно, государство вправе ожидать от него отдачи в виде инвестиций в образование, медицину, социальную инфраструктуру. Так принято во всем мире.– подчеркнул парламентарий.