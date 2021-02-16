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Делегат Всебелорусского народного собрания: честным и ответственным предпринимателям государство всегда подставит плечо

Такое мнение высказал делегат VI Всебелорусского народного собрания, член Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Анатолий Насеня в ходе круглого стола, посвященного вопросам взаимодействия государства и бизнеса и прошедшего в редакции «СБ. Беларусь сегодня». Депутат, в частности, отметил, что упреки Президента в адрес отдельных представителей бизнес-сообщества абсолютно справедливы:


– Давайте будем говорить откровенно: за последние годы государство предоставило бизнесу немало льгот и привилегий. А что получило в ответ? Все ли объективно оценили эту поддержку? Ведь бизнес бизнесу рознь. Кто-то, действительно, воспользовался этими льготами и создал собственное производство, что-то делает своими руками, открыл, например, придорожное кафе, частную медицинскую клинику или парикмахерскую, честно работает, исправно платит налоги, заботится о своих сотрудниках. А кто-то просто воспользовался моментом, сколотил состояние по принципу «купил подешевле  – продал подороже» (таких в советское время называли не иначе как спекулянтами) и теперь тоже требует для себя каких-то льгот. При этом зачастую он не несет ответственности ни за качество своих товаров, ни за своих наемных работников, которые служат для него лишь средством получения новых сверхприбылей. Тем более его не волнуют интересы государства. Кому нужен такой бизнесмен?

Анатолий Насеня убежден: если бизнесу создали условия, благодаря которым он сумел раскрутиться, получить сверхдоходы, естественно, государство вправе ожидать от него отдачи в виде инвестиций в образование, медицину, социальную инфраструктуру.  Так принято во всем мире.

– Глава государства четко дал понять, что стране нужны предприимчивые, инициативные люди, но они должны работать в интересах государства, а не на его разрушение. Таких предпринимателей государство всегда поддержит. Более того, оно заинтересовано в развитии таких субъектов хозяйствования и всегда готово подставить им плечо, – подчеркнул парламентарий.

konon@sb.by

Полностью материалы круглого стола будут опубликованы в завтрашнем номере «СБ. Беларусь сегодня» и на портале sb.by

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