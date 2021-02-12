Делегат ВНС: предлагаю принять решение о присвоении Лукашенко звания Героя Беларуси

Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский, выступая перед делегатами VI Всебелорусского народного собрания, подчеркнул значимость патриотического воспитания молодежи:



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Мочанский рассказал, что по поручению Президента минским аэроклубом проделана огромная работа для набора в этом году выпускников на летную специальность:Он также высказал сожаление о том, что из школьной программы в старших классах убрали предметы об изучении сельскохозяйственной автомобильной техники. Из личного опыта он помнит, с каким интересом, учась в школе, он и его одноклассники ждали эти уроки, чтобы посидеть за рулем трактора или автомобиля. Он также обратил внимание на возможность разрешения молодому человеку садиться за руль авто до совершеннолетия под ответственность родителей. Обращаясь к Президенту, Мочанский отметил: