Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский, выступая перед делегатами VI Всебелорусского народного собрания, подчеркнул значимость патриотического воспитания молодежи:
Фото: БЕЛТА
– Мы говорим, что молодые люди повально сидят в гаджетах. А что мы дали им взамен? Молодежь следует привлекать и увлекать. Любознательность и заинтересованность в новом мы в полной мере используем в ДОСААФ, трансформируя этот интерес в политическое воспитание.
Мочанский рассказал, что по поручению Президента минским аэроклубом проделана огромная работа для набора в этом году выпускников на летную специальность:
– Наши дети больше уезжать в другие страны, чтобы получить образование пилота гражданской авиации, не будут.
Он также высказал сожаление о том, что из школьной программы в старших классах убрали предметы об изучении сельскохозяйственной автомобильной техники. Из личного опыта он помнит, с каким интересом, учась в школе, он и его одноклассники ждали эти уроки, чтобы посидеть за рулем трактора или автомобиля. Он также обратил внимание на возможность разрешения молодому человеку садиться за руль авто до совершеннолетия под ответственность родителей. Обращаясь к Президенту, Мочанский отметил:
– Сегодня каждый белорус хотел бы пожать вам руку. За вашу честность, мужество и стойкость, за Вашу гражданскую позицию. Вы вчера вспоминали Ленина. Он всегда выступал с трибуны. А вы пошли в народ, не разделяя людей на правых и левых. Спасибо за то, что спасли Беларусь. За выдающиеся заслуги перед Отечеством, создание независимого и суверенного государства принять решение о присвоении Лукашенко Александру Григорьевичу звания Героя Республики Беларусь. Это не только мое мнение, Александр Григорьевич.
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Делегат ВНС: предлагаю принять решение о присвоении Лукашенко звания Героя Беларуси
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