Делегат ВНС Варяница – о потенциале коллективного разума ВНС

Говоря о своих ожиданиях от Всебелорусского народного собрания, Светлана Варяница отметила их сверхактуальность:Делегат ВНС добавила:VI Всебелорусское собрание еще только готовится к открытию, но Светлана Варяница уже полна оптимизма: