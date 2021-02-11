Потенциал коллективного разума, присутствующего на VI Всебелорусском народном собрании, позволит принять взвешенное, обдуманное и верное решение по дальнейшему развитию нашей страны. Уверенность в этом высказала журналисту sb.by перед началом всенародного форума, начинающего сегодня работу, его делегат, заместитель председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» Светлана Варяница.
Говоря о своих ожиданиях от Всебелорусского народного собрания, Светлана Варяница отметила их сверхактуальность:
– Об этом говорит хотя бы тот факт, что даже накануне вечером, как сообщал телеграм-канал «Пул Первого», Президент продолжал работу над текстом своего выступления, готова была лишь первая часть его речи – и то лишь в общих чертах. Уверена, собрание примет решения, которые, несомненно, будут носить весьма существенный характер. Я в этом даже не сомневаюсь, поскольку чувствую ситуацию. Сколь бы пафосно это ни звучало, ощущаю эту ситуацию всеми фибрами своей души.
Делегат ВНС добавила:
– Очень жду выступлений в прениях, чтобы понять, насколько все, что прозвучит там, соотносится с моей позицией по всем вопросам, изложенным в проекте Основных положений Программы социально-экономического развития республики, в том числе развития в политической сфере.
VI Всебелорусское собрание еще только готовится к открытию, но Светлана Варяница уже полна оптимизма:
– Уверена, что тот потенциал коллективного разума, который здесь присутствует, позволит нам принять взвешенное, обдуманное и верное решение.
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Делегат ВНС Варяница – о потенциале коллективного разума ВНС
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Фото: Максим ОСИПОВ