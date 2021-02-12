Делегат ВНС: резонные инициативы с диалоговых площадок будут учтены при подготовке ряда законопроектов

Делегат также отметила то, что собранию предшествовала большая работа в регионах на диалоговых площадках, в общественных приемных:Особенно ценным Светлана Шутова считает то, что одним из приоритетов разработанной программы социально-экономического развития страны названы сильные регионы:Возвращаясь к теме предварительной проработки положений программы, делегат заверила, что все резонные инициативы без внимания не останутся: