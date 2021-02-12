Депутат Палаты представителей и председатель Могилевской областной организации "Белорусский союз журналистов" Светлана Шутова рассуждает о докладе Президента прежде всего с профессиональной точки зрения:
– Как журналисту, мне было интересно послушать об информационной безопасности и информационной грамотности населения. На сегодня это действительно очень важные темы.
Делегат также отметила то, что собранию предшествовала большая работа в регионах на диалоговых площадках, в общественных приемных:
– Я представляю три района – Осиповичский, Кличевский и Глусский. Могу с уверенностью сказать, что в подготовленную программу социально-экономического развития вошли реальные предложения, которые звучали на диалоговых площадках.
Особенно ценным Светлана Шутова считает то, что одним из приоритетов разработанной программы социально-экономического развития страны названы сильные регионы:
– Правильно Президент сказал: будет деревня, возродим деревню – значит, и страна будет нормально развиваться.
Возвращаясь к теме предварительной проработки положений программы, делегат заверила, что все резонные инициативы без внимания не останутся:
– Да, много было и предложений, которые не вошли в программу, но они найдут отражение в других документах. В законопроектах, которые готовит Парламент. Уже на весеннюю сессию выносится часть из них.
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Делегат ВНС: резонные инициативы с диалоговых площадок будут учтены при подготовке ряда законопроектов
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ