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Делегат ВНС: мы услышали слово настоящего национального лидера

Учитель русского языка и литературы Гомельской Ирининской гимназии Наталья Герасименко в ВНС принимает участие впервые. Она делится впечатлениями:


– После доклада Президента осталась стойкая уверенность, что я действительно живу в стабильной, абсолютно полноценной стране. Доклад Главы государства меня еще больше в этом убедил. Он обозначил основные направления развития страны, рассмотрел детально все моменты, которые волнуют каждого человека. Как простого, так и руководителя.

Как учителю Наталье особенно близки темы воспитания молодежи:

– Президент абсолютно правильно заметил, что молодежь сегодня иная. Не плохая, а именно иная. С ней действительно не нужно разговаривать штампами, заготовками. Нужно именно говорить с молодыми людьми на равных. Это абсолютно правильное суждение.

Что касается одной из основных идей форума – единства, – то на этот счет делегат рассуждает так:

– Не соглашусь с суждением, что наше общество сильно расколото. По крайней мере, в нашем регионе такого раскола в принципе не наблюдается. Конечно, были определенные волнения, но радикально я не чувствую этого раскола. Например, на своей работе, в своем коллективе, среди своих близких и знакомых. Всем им я обязательно расскажу о том, что в докладе была четкая линия заботы Президента обо всех белорусских гражданах. И о тех, кто поддерживает государственную власть, и о тех, кто ее в чем-то не поддерживает. Мы услышали слово настоящего национального лидера, побуждающего всех думать о том, что в стране будет все хорошо.
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Фото: Дмитрий КРЯТ
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