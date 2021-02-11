Делегат ВНС, капитан 1-го ранга Егоров: в единстве наша сила!

Николай Егоров с гордостью отметил, что избран делегатом Всебелорусского народного собрания в пятый раз. По его мнению, Программа социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы, которую предстоит рассмотреть делегатам форума, весьма амбициозна:Делегат считает, что достичь поставленных перед собой целей непросто. Однако вполне реально: