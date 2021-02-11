Беларуси необходим закон о всеобщем патриотическом воспитании. Уверенность в этом высказал журналисту sb.by перед началом VI Всебелорусского народного собрания его делегат, председатель Пинского городского Совета ветеранов, капитан 1-го ранга Николай Егоров.
Николай Егоров с гордостью отметил, что избран делегатом Всебелорусского народного собрания в пятый раз. По его мнению, Программа социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы, которую предстоит рассмотреть делегатам форума, весьма амбициозна:
– Я ее прочитал от корки до корки. И мне очень понравилось, что огромное внимание в ней уделено человеку. Все в нашей стране делается для человека – чтобы ему комфортно жилось, чтобы у него было крепкое здоровье. И, говоря шире, чтобы крепкое здоровье, единство было у нашей нации. В единстве наша сила!
Делегат считает, что достичь поставленных перед собой целей непросто. Однако вполне реально:
– Если мы будем едиными, все достижимо. Для чего нынешний год объявлен Годом народного единства? Нам нужно сплотить народ! Нам необходим закон о патриотическом воспитании – всего населения, не только молодежи. К сожалению, нередко сегодня не хватает активности, поступательности, которые были в прежнее время. Должны быть целеустремленные лидеры, способные вести за собой – в том числе молодежь. Думаю, на Всебелорусском народном собрании говорить об этом будут много и предметно.
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Делегат ВНС, капитан 1-го ранга Егоров: в единстве наша сила!
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Фото: Максим ОСИПОВ