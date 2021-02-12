Делегат ВНС Ивана Жигон: единство – залог вашего психофизического здоровья

Председатель общества сербско-российско-белорусской дружбы, югославская и сербская актриса театра и кино Ивана Жигон во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании пожелала белорусской молодежи единства:



– Я из Сербии. Мы в Сербии хорошо понимаем слово "сябры". Дорогие наши сябры, доброго вам здравия. С этих слов я начинаю не случайно, а зная, что я нахожусь здесь на форпосте обороны человеческих ценностей, которые являются основой человеческого психофизического здоровья. Я хочу как человек искусства обратиться к молодежи. Сегодняшний враг настолько тонкий, что нападает на молодого человека изнутри: не только на тело, но и на душу. Самолеты, которые бомбили Сербию, символически были невидимками. Сербию бомбили настоящими снарядами – и этими бомбами они высказали свое искреннее отношение к славянским народам.



Также Ивана Жигон поблагодарила Президента за то, что он, рискуя, посетил Сербию во время бомбежки, чтобы поддержать.



– Нам нужно одно право – быть человеком. А молодым людям скажу: большое видится на расстоянии. Если бы вы пришли в наше сердце Сербии, на оккупированную территорию, вы бы поняли ухоженность ваших городов, полей и деревень. Если бы вы пришли в наши монастыри 13–14 веков, обнесенные колючей проволокой, вы бы поняли, что такое суверенитет. Помните, что единство – залог вашего психофизического здоровья.