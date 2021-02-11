Такое мнение высказал сегодня «СБ. Беларусь сегодня» директор филиала «Горяны-Агро» Александр Колтунов. Делегат от Витебской области принимает участие во Всебелорусском народном собрании в третий раз. Отмечает: на предыдущих вопросы решались в более спокойных условиях. Но и сегодня все понимают, каким должен быть курс государства.
– Делегаты ехали с одной целью – услышать из первых уст разные мнения, увидеть Главу государства. Хотелось бы, чтобы на село немножко больше обратили внимание. Семья, молодежь – все те позиции, которые сегодня актуальны и обсуждаемы. Где-то обидно за молодежь, которая наслушалась ложных призывов и ведется на это. Три года отпуск по уходу за ребенком, по две машины в семьях, кредиты на жилье доступные – в каких странах такая привилегия еще?
Александр Колтунов отметил, что девиз VI Всебелорусского народного собрания «Единство. Развитие. Независимость» сегодня особенно актуален. В доказательство делегат привел государственный флаг:
– Был у нас переходный флаг (бело-красно-белый. – Прим. ред.) в период распада. На тот момент сыграл свою роль. Но сейчас, когда прошел референдум, принят гимн, флаг, – зачем это? А кучка некоторых хочет изменить волю народа. И под нашим государственным флагом должны сплачиваться все люди.
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Делегат ВНС: девиз «Единство. Развитие. Независимость» сегодня особенно актуален
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Фото: Варвара МОРОЗОВА