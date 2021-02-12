Член молодежного парламента при Национальном собрании Илона Илларионова во Всебелорусском народном собрании принимает участие впервые. Эмоций не скрывает:
– Собрание лично для меня проходит интересно, насыщенно и эмоционально. Почему эмоционально? Доклад Президента был действительно проникновенным, и я в очередной раз убеждаюсь, что это мой Президент, и я могу об этом громко и смело заявлять.
Цели собрания молодая делегат видит четко:
– Я поняла то, что мы здесь собрались действительно для того, чтобы обозначить не просто глобальные или тактические задачи. Но прежде всего для того, чтобы подтвердить, что на карте мира есть и всегда будет оставаться наше независимое, суверенное государство. Мы хотим, чтобы нас слышали и уважали соседние страны. Тем более что наш белорусский народ не сломить никаким давлением. Мы будем продолжать строить свое государство, почитая и приумножая свои традиции. Опираясь на молодежь, на ее идеи. Добиваясь того, чтобы наша страна развивалась и процветала.
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Делегат ВНС: белорусский народ не сломить никаким давлением
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ