Делегат ВНС: белорусский народ не приемлет разговоров с позиции силы

По словам Павла Николаевича, тема сохранения мира часто обсуждается в ветеранской среде. И здесь позиция твердая и единая:Делегат отмечает, что во всех докладах – и в основном, и в последующих красной нитью проходит одна главная мысль:Павел Красс задается закономерным вопросом: что было бы с людьми в погонах, если бы к власти пришли люди, продвигающие чьи-то чужие интересы?