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Делегат ВНС: белорусский народ не приемлет разговоров с позиции силы

Полковник запаса Павел Николаевич Кресс возглавляет Минскую областную организацию ветеранов войны в Афганистане. Но это не единственная горячая точка, в которой ему довелось служить. В свое время прошел и через Нагорный Карабах, удерживая линию разграничения между сторонами конфликта. Так что в вопросах войны и мира полковник Кресс разбирается как никто другой и говорит со знанием дела:
– На контрастах с горячими точками очень тонко чувствуется и ценится то, что мы живем в Беларуси – тихой и спокойной стране. Я слушал доклады Президента, делегатов и меня переполняло чувство гордости за наше государство, за наш народ. Белорусы – люди добрые. Очень преданные друг другу и стране. Это очень дорогого стоит.

По словам Павла Николаевича, тема сохранения мира часто обсуждается в ветеранской среде. И здесь позиция твердая и единая:

– Всегда звучит мысль: ребята, мы прошли войну, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это случилось на нашей земле. Мы, люди прошедшие войну, знаем цену мира и чего стоит его сохранить. Но если понадобится, у нас есть и знания, и опыт, и самое главное – патриотизм. Мы сможем защитить свои семьи, своих детей, внуков, свою страну.

Делегат отмечает, что во всех докладах – и в основном, и в последующих красной нитью проходит одна главная мысль:

– У всех одна боль – кто-то мешает нам жить. Но у нас есть лидер, главнокомандующий, вокруг которого готовы сплотиться все защитники Отечества.

Павел Красс задается закономерным вопросом: что было бы с людьми в погонах, если бы к власти пришли люди, продвигающие чьи-то чужие интересы?

– Как они отнеслись бы ко мне – военному человеку? Как они отнеслись бы к моим друзьям, близким? Ведь было же время, когда людей военных называли и убийцами, и оккупантами. Сейчас эти слова вдруг снова начинают звучать. Мол, вы, "афганцы", вы убивали. На всех военных пытаются навешивать подобные ярлыки. Но нас учили не убивать. Нас учили защищать свою Родину. А это очень большая разница. И мы ее защитим, чего бы это не стоило. Особенно сейчас, когда с нами пытаются разговаривать с позиции силы, чего наш народ не приемлет в принципе. 
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Фото: Дмитрий КРЯТ
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