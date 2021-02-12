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  2. Делегат: собрание поставило жирную точку во всей этой "цветной революции"

Делегат: собрание поставило жирную точку во всей этой "цветной революции"

Работа ВНС показала, что у оппозиции нет никакой поддержки. Такое мнение высказал «СБ. Беларусь сегодня» делегат VI Всебелорусского народного собрания, сотрудник ГИАЦ Минобразования Андрей Лазуткин:


– Важно было показать, что оппозиция никакой поддержки не имела. Никаких акций или пикетов не видим, все тихо. Это доказывает, что за полгода вся протестная активность упала до нуля. Собрание поставило жирную точку во всей этой "цветной революции".

По мнению делегата, молодежь в регионах и столице очень отличается:

– В столице проще ее поднять, потому что здесь выше уровень жизни. А в регионах люди думают о работе, о завтрашнем дне, о том, как семью кормить. По составу делегаций даже видно, что из регионов приехало много нормальной молодежи.

Андрей Лазуткин отметил: главное, ради чего стоило принять участие в ВНС, – это эмоциональное и живое выступление Президента:

– Такого неформального общения я вообще никогда не видел. Между делегатами очень теплая атмосфера: люди с удовольствием сюда приехали, видно, что все делается по убеждениям. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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