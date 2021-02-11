Такое мнение в преддверии начала VI Всебелорусского народного собрания высказала в беседе с sb.by первый секретарь Чечерской районной организации БРСМ Яна Орлова:
– Здесь мне находиться, с одной стороны, очень приятно, с другой – очень волнительно. Для меня большая честь представлять на Всебелорусском народном собрании нашу молодежь. Мне интересно, как будет развиваться наша страна в ближайшие пять лет. Хочется услышать направления, по которым работать нам. Хочется стабильности, хочется, чтобы молодежь оставалась на селе. Селу сейчас нужны мозги и рабочие руки. Да и молодые активные и позитивные люди там всегда пригодятся.
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Делегат от Чечерского района Яна Орлова: хочу, чтобы молодежь оставалась на селе
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Фото: Дмитрий УМПИРОВИЧ