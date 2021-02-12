Депутат Могилевского городского Совета депутатов Игорь Васильков рассказал «СБ. Беларусь сегодня», что белорусское вече объединило людей, которые любят свою страну:
– Очень рад видеть патриотов, за которыми следил на протяжении всех этих месяцев и которые своими поступками сделали максимум, чтобы мобилизовать наших людей. И люди поняли, что власть есть, она сильна, ее поддерживают. А «шататели» действительно в меньшинстве. Просто активное меньшинство пыталось каким-то образом доказать пассивному большинству, что их больше.
Игорь Васильков подписался на все телеграм-каналы в поддержку избранной власти, принимал участие в автопробегах «За Беларусь»:
– Это было очень патриотично и в тот момент необходимо, чтобы поднять дух наших людей.
Опубликовано:
523
Делегат о работе ВНС: эмоции зашкаливают
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК