Быть делегатом ВНС – приятно и почетно. Такими впечатлениями от работы на VI Всебелорусском народном собрании с «СБ. Беларусь сегодня» поделилась заместитель директора Центра творчества детей и молодежи Галина Друзь (г. Гомель):
– Впечатления хорошие, повсюду много знакомых, чувствуешь себя как минимум как дома. Очень по-теплому встретили. Это самое масштабное событие республиканского уровня, в котором я принимаю участие. Все темы для обсуждения оказались очень близкими, диалог проходит неформатно. Даже когда с трибуны выступает Президент, люди могут высказать свое мнение. Очень приятно и почетно быть здесь.
Галине Друзь как представителю сферы образования, культуры, молодежи особенно запомнилась речь нашего директора картинной галереи им. Г.Х. Ващенко Людмилы Шимбалевой.
– Понравилось ее выступление тем, что от культуры на самом деле очень много зависит, главное – это воспитать. И тогда через себя все будут пропускать и относиться друг к другу с уважением. Хотелось бы, чтобы в нынешнюю пятилетку заложили немножко больше бюджет, чтобы людей можно было удерживать, потому что желание работать в культуре есть, талантливых людей у нас множество. Пока вопрос, как их удерживать и поощрять. Знаю, что готовится система грантов для молодежи. Думаю, и культуру это тоже не обойдет и привлечет новые кадры.
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Галина Друзь: быть делегатом ВНС – приятно и почетно
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК