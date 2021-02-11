Такое мнение по итогам первого дня VI Всебелорусского народного собрания высказала методист Лиозненского районного центра детей и молодежи Вероника Горюнова:
– Впечатлил доклад нашего Президента. Теперь мы еще с большей уверенностью будем жить и работать. Нам теперь ничего не страшно, бояться нечего, мы под надежной защитой. Уверены, что Глава государства не отдаст ни страну, ни каждого из нас. Это главное для меня. Кроме того, радует, что нам, представителям системы образования, обещают упразднить документооборот. Также будет продолжать финансирование питания детей – в школах, в садах. Для меня это важно не только как для педагога, но и как для родителя.
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Делегат из Лиозно Горюнова: нам теперь ничего не страшно
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