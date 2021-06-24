Делай тело: Релакс-йога для снятия напряжения

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Практика йоги строится на простом принципе — расслабление вслед за напряжением. В теле человека физиологически не может быть напряжения. Речь, конечно, не идет о мышечном спазме, ведь это всегда реакция на что-то — резкие перепады температур, нехватка в организме микроэлементов, таких как калий, кальций, магний. Тонус мышц — это следствие специфических команд, идущих из головного мозга. Поэтому основная задача упражнений в стиле релакс-йоги — это разгрузить нервную систему от накопленного психо-эмоционального напряжения. Одним словом — расслабиться. Корреспондент "СБ ТВ" Дарья Старавойтова предлагает комплекс упражнений релакс-йоги. Включайте видео, делитесь роликом с друзьями, комментируйте в соцсетях @sbbytoday, подписывайтесь на наш канал.