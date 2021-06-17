Делай тело: лучшая разминка перед любой тренировкой

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Перед любой тренировкой – дома, в зале, на свежем воздухе – необходима разминка. Но, к сожалению, ее часто игнорируют, что в корне неправильно. Разминка – это разогрев мышц, оптимизация сердечно-сосудистой системы и дыхания, улучшение кровообращения перед нагрузками. Также важно настроиться морально. Как сделать разминку, правильно разогреть мышцы и не утомиться до начала основной тренировки? Корреспондент "СБ ТВ" Дарья Старавойтова предлагает упражнения для лучшей разминки перед тренировкой. Включайте видео, делитесь роликом с друзьями, комментируйте в соцсетях @sbbytoday, подписывайтесь на наш канал.