Красивые и упругие ягодицы за 5 мин в день! Корреспондент "СБ ТВ" Дарья Старавойтова представляет эффективный комплекс упражнений на пресс и ягодицы для домашнего фитнеса, который реально работает. Включайте видео, делитесь роликом с друзьями, комментируйте в соцсетях @sbbytoday, подписывайтесь на наш канал.
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Делай тело: комплекс эффективных фитнес-упражнений на пресс и ягодицы
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