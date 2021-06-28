Делай тело: комплекс эффективных фитнес-упражнений на пресс и ягодицы

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Красивые и упругие ягодицы за 5 мин в день! Корреспондент "СБ ТВ" Дарья Старавойтова представляет эффективный комплекс упражнений на пресс и ягодицы для домашнего фитнеса, который реально работает. Включайте видео, делитесь роликом с друзьями, комментируйте в соцсетях @sbbytoday, подписывайтесь на наш канал.