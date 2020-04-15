Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Делается все для защиты людей, но важна и личная ответственность каждого - мнение

Делается все для защиты людей, но важна и личная ответственность каждого - мнение

В стране делается все необходимое для защиты людей, вместе с тем каждый из нас должен ответственно подходить к собственному здоровью. Такое мнение высказала ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко.


"Взвешенные решения на всех уровнях, выстроенная система противоэпидемических мероприятий, профессиональная работа медиков - мы видим, что в стране делается все для защиты людей. Но важно понимать, что в этой ситуации на первый план выходит ответственность каждого из нас", - сказала Ирина Китурко. Она подчеркнула, что вопросы здоровья студентов и сотрудников университета также на первом плане. Речь в том числе об информационном сопровождении, профилактических мероприятиях, напоминании о правилах безопасного поведения.

Ректор обратила внимание, что в сегодняшних условиях важно сохранить качество образовательного процесса, пишет БелТА. Поэтому, например, на дневной форме обучения увеличено количество дистанционных занятий в формате вебинаров. Однако полностью отказаться от занятий в вузе, например, лабораторных, невозможно. В этом случае максимально скорректировано расписание, потоки разведены по сменам и дням.

Работа по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий велась на постоянной основе и раньше. Как итог - открытие в ближайшем учебном году в университете четырех специальностей на дистанционной форме обучения. Площадкой для коммуникации, обучения стал образовательный портал университета. Он позволяет в онлайн-режиме проводить занятия, контролировать учебный процесс и проводить тестирование студентов.

Университет вносит свой вклад в мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Научно-технологический парк ГрГУ имени Янки Купалы одним из первых в стране начал выпускать защитные экраны для медиков, отложив на время все остальные проекты. Задействовали для этих целей все 3D-принтеры технопарка. Заявки на экраны поступают не только от врачей, но и торговых сетей, предприятий города.

"Производство работает уже две недели. Срок, кажется, небольшой, но продукция прошла определенный путь. В частности, за счет оптимизации процессов удалось снизить ее себестоимость в несколько раз", - отметила Ирина Китурко. По ее мнению, это один из примеров, когда новые условия подталкивают к поиску нестандартных решений, полезных и в будущем.

ФОТО: БелТА


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В пункте пропуска «Верхний Теребежов» на белорусско-украинской границе продолжается реконструкция
В Могилеве в мае будет введен в эксплуатацию экспериментальный «электродом»
Фотофакт: пробки и очереди в Москве после введения пропусков
Макрон подтвердил намерение восстановить Нотр-Дам за пять лет
Профилактика гриппа и ОРВИ, коронавирусной инфекции - рекомендации Минздрава
Прогноз погоды на 16 апреля: до 17 градусов тепла, дожди и оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
В Буда-Кошелево вынесли приговор по делу о гибели подростка
Сенатор: консолидация общества — лучшее из изобретенных человечеством лекарств
Делается все для защиты людей, но важна и личная ответственность каждого - мнение
В поездах с нумерованными местами вводится рассадка с учетом рекомендованной социальной дистанции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть кол на голове теши
В ЕЭК стал вакантным пост министра по таможенному сотрудничеству
Парламент Беларуси 16 апреля рассмотрит пакет документов по развитию евразийской интеграции
Два частных дома горели утром в Минске
Снова дизельгейт: более 250 000 человек подали иск против Volkswagen
В Чехии с 20 апреля разрешат проводить свадьбы, посещать рынки и мастерские
Демонстрационный кластер зеленых энергетических технологий создается в Костюковичском районе
Дания первой в Европе открывает школы и детские сады после введения ограничительных мер из-за пандемии
Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина
Госстандарт: некоторые этапы сертификации можно провести онлайн или позже
Миллиарды рублей каждый месяц. Владелец ГУМа оценил потери от карантина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Авторы
СКАНИРУЙТЕ