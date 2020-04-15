Делается все для защиты людей, но важна и личная ответственность каждого - мнение

В стране делается все необходимое для защиты людей, вместе с тем каждый из нас должен ответственно подходить к собственному здоровью. Такое мнение высказала ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко.





"Взвешенные решения на всех уровнях, выстроенная система противоэпидемических мероприятий, профессиональная работа медиков - мы видим, что в стране делается все для защиты людей. Но важно понимать, что в этой ситуации на первый план выходит ответственность каждого из нас", - сказала Ирина Китурко. Она подчеркнула, что вопросы здоровья студентов и сотрудников университета также на первом плане. Речь в том числе об информационном сопровождении, профилактических мероприятиях, напоминании о правилах безопасного поведения.

Ректор обратила внимание, что в сегодняшних условиях важно сохранить качество образовательного процесса, пишет БелТА. Поэтому, например, на дневной форме обучения увеличено количество дистанционных занятий в формате вебинаров. Однако полностью отказаться от занятий в вузе, например, лабораторных, невозможно. В этом случае максимально скорректировано расписание, потоки разведены по сменам и дням.

Работа по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий велась на постоянной основе и раньше. Как итог - открытие в ближайшем учебном году в университете четырех специальностей на дистанционной форме обучения. Площадкой для коммуникации, обучения стал образовательный портал университета. Он позволяет в онлайн-режиме проводить занятия, контролировать учебный процесс и проводить тестирование студентов.

Университет вносит свой вклад в мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Научно-технологический парк ГрГУ имени Янки Купалы одним из первых в стране начал выпускать защитные экраны для медиков, отложив на время все остальные проекты. Задействовали для этих целей все 3D-принтеры технопарка. Заявки на экраны поступают не только от врачей, но и торговых сетей, предприятий города.

"Производство работает уже две недели. Срок, кажется, небольшой, но продукция прошла определенный путь. В частности, за счет оптимизации процессов удалось снизить ее себестоимость в несколько раз", - отметила Ирина Китурко. По ее мнению, это один из примеров, когда новые условия подталкивают к поиску нестандартных решений, полезных и в будущем.

ФОТО: БелТА