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  2. Декретом Президента уточнено, кому и какую безвозмездную иностранную помощь можно получать и направлять

Декретом Президента уточнено, кому и какую безвозмездную иностранную помощь можно получать и направлять

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Декрет № 7, которым внесены изменения в Декрет от 25 мая 2020 года № 3 "Об иностранной безвозмездной помощи". Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы государства. 

Фото: БЕЛТА

В целом подходы по работе с иностранной безвозмездной помощью не меняются, а корректируются и дополняются отдельные положения.

Например, в новой редакции декрета уточняются термины "имущество", "товар", чтобы исключить их неоднозначное толкование. Указано, что имущество и товары, вносимые в качестве вклада в уставный фонд юридического лица его иностранным учредителем, не относятся к иностранной безвозмездной помощи. При этом предусматривается, что к помощи в виде денежных средств относятся и средства, поступившие путем погашения электронных денег.

В соответствии с декретом появились дополнительные категории отправителей помощи: организации, не являющиеся юридическими лицами, и граждане Беларуси, находящиеся за пределами страны более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу предоставления помощи. При этом отдельно закреплено определение "иностранный анонимный жертвователь".

Декрет сохранил ответственность и уточнил запрещенные законодательством цели использования помощи. Положения урегулированы с учетом иных норм законодательства, принятого в текущем году.

Документ вступит в силу через три месяца.
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