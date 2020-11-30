Декабрьский шопинг: какие магазины в Минске предложат скидки

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Куда и в какие дни лучше отправляться за покупками, рассказали в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.Магазиныпорадуют скидками до 50% 25, 26, 27 декабря до 50%.2, 3, 4, 5 декабря – 23% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей;9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 декабря – 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей;24, 25, 26, 30 декабря – 27 % на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей.Скидки 20% для держателей дисконтных карт каждый понедельник месяца (7, 17, 21, 28 декабря).Каждый вторник, четверг, пятницу, воскресенье декабря – 25% на непродовольственные товары.Каждый понедельник, среду и субботу декабря – 30% на непродовольственные товары ценой (за 1 шт., 1 метр) от BYN 30.1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 декабря – 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;4 и 5 декабря – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;18 декабря – 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (универмаг в этот день работает до 23 часов);11, 12, 24 декабря – 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары;29, 30, 31 декабря – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.Для владельцев дисконтных карт:3, 6, 10, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28 декабря – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.Интернет-магазин:весь декабрь – 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей, при самовывозе предоставляется скидка, действующая в универмаге на момент покупки.каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье – до 23% на непродовольственные товары;каждую среду декабря, а также 24 и 25 – до 30% на непродовольственные товары, розничная цена которых за 1 ед. (метр, килограмм) 5 рублей и более.каждый понедельник, среду и пятницу – 5% на продовольственные товары;Для владельцев дисконтных карт:7, 14, 21, 28 декабря – до 27% на непродовольственные товары.каждый понедельник, а также 25, 26, 27 декабря – 33% на непродовольственные товары ценой выше 1 рубля;1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30 декабря – 20%;весь декабрь – 20% при единовременной покупке на сумму свыше 120 рублей.2, 9, 16, 23, 25, 30 декабря – 20%;каждый вторник декабря – 20% для пенсионеров и многодетных семей;весь декабрь – до 30% на отдельные группы товаров.весь декабрь – 25% на все непродовольственные товары.ЗАО «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40):весь декабрь – от 15 до 30% на отдельные группы товаров.3, 10, 17, 24, 31 декабря – 20% на весь ассортимент, кроме товара, продающегося по другим акциям;весь декабрь – до 30% на отдельный ассортимент товаров.весь декабрь – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.каждую среду декабря – 22% на весь ассортимент товаров.каждый понедельник, среду, субботу декабря – 18% на весь ассортимент товаров.«Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):весь декабрь – 15% на отдельные группы товаров.3, 10, 17, 24 декабря – 20%,29, 30 декабря – 30%,31 декабря – 35% (все скидки действуют на товары, кроме акционных и уцененных).