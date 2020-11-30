Декабрьский шопинг: какие магазины в Минске предложат скидки

Стало известно, в каких столичных магазинах и торговых центрах можно будет сделать выгодные покупки в декабре. Об этом пишет «Минск-Новости».
Фото: pixabay.com
Куда и в какие дни лучше отправляться за покупками, рассказали в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Магазины Торгового центра «Столица» порадуют скидками до 50% 25, 26, 27 декабря до 50%.
ЦУМ «Минск»:
2, 3, 4, 5 декабря – 23% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей;
9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 декабря – 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей;
24, 25, 26, 30 декабря – 27 % на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей.
Скидки 20% для держателей дисконтных карт каждый понедельник месяца (7, 17, 21, 28 декабря).
ГУМ:
Каждый вторник, четверг, пятницу, воскресенье декабря – 25% на непродовольственные товары.
Каждый понедельник, среду и субботу декабря – 30% на непродовольственные товары ценой (за 1 шт., 1 метр) от BYN 30.
Универмаг «Беларусь»:
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 декабря – 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
4 и 5 декабря – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
18 декабря – 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (универмаг в этот день работает до 23 часов);
11, 12, 24 декабря – 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары;
29, 30, 31 декабря – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
Для владельцев дисконтных карт:
3, 6, 10, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28 декабря – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
Интернет-магазин:
весь декабрь – 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей, при самовывозе предоставляется скидка, действующая в универмаге на момент покупки.
ТД «На Немиге»:
каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье – до 23% на непродовольственные товары;
каждую среду декабря, а также 24 и 25 – до 30% на непродовольственные товары, розничная цена которых за 1 ед. (метр, килограмм) 5 рублей и более.
каждый понедельник, среду и пятницу – 5% на продовольственные товары;
Для владельцев дисконтных карт:
7, 14, 21, 28 декабря – до 27% на непродовольственные товары.
«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19):
каждый понедельник, а также 25, 26, 27 декабря – 33% на непродовольственные товары ценой выше 1 рубля;
«Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30 декабря – 20%;
весь декабрь – 20% при единовременной покупке на сумму свыше 120 рублей.
«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
2, 9, 16, 23, 25, 30 декабря – 20%;
каждый вторник декабря – 20% для пенсионеров и многодетных семей;
весь декабрь – до 30% на отдельные группы товаров.
«Северянка» (ул. Ангарская, 38):
весь декабрь – 25% на все непродовольственные товары.
ЗАО «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40):
весь декабрь – от 15 до 30% на отдельные группы товаров.
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
3, 10, 17, 24, 31 декабря – 20% на весь ассортимент, кроме товара, продающегося по другим акциям;
весь декабрь – до 30% на отдельный ассортимент товаров.
«Вероника» (ул. Притыцкого, 38):
весь декабрь – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.
«Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1):
каждую среду декабря – 22% на весь ассортимент товаров.
«Лянок» (пр. Независимости, 46):
каждый понедельник, среду, субботу декабря – 18% на весь ассортимент товаров.
«Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):
весь декабрь – 15% на отдельные группы товаров.
«Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
3, 10, 17, 24 декабря – 20%,
29, 30 декабря – 30%,
31 декабря – 35% (все скидки действуют на товары, кроме акционных и уцененных).
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Декабрьский шопинг: какие магазины в Минске предложат скидки
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