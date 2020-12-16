Дефицита трудовых ресурсов в Беларуси нет

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По мнению научного работника, проблема трудоустройства – комплексная, ее корни сидят гораздо глубже, чем кажется:Анастасия Боброва рассказала также, что Институт экономики НАН проводил соответствующие исследования. И обнаружил, что работы хватает, но люди иногда выставляют очень высокие требования и к рабочему месту, и к оплате труда, и даже к работодателю., – отметила она. –