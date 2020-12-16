Говорить о дефиците трудовых ресурсов для Беларуси мы не можем. Но внутренняя мобильность населения в стране может быть более высокой, люди не должны бояться смены работы. Об этом на круглом столе в редакции «СБ. Беларусь сегодня», посвященном теме трудовых ресурсов и вопросов занятости, заявила заведующий отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси кандидат экономических наук, доцент Анастасия Боброва.
По мнению научного работника, проблема трудоустройства – комплексная, ее корни сидят гораздо глубже, чем кажется:
– Желание трудиться у человека формируется еще в детском возрасте, образцом для подражания выступает семья. И если родители и бабушка с дедушкой работают, у детей формируется желание работать. Поэтому важно, чтобы родители понимали: они ответственны не только за сегодняшний момент воспитания ребенка, но и за его будущее как гражданина. Мы своевременно сделали изменения в Трудовой кодекс по гибкой занятости, к которой приходит весь мир.
Анастасия Боброва рассказала также, что Институт экономики НАН проводил соответствующие исследования. И обнаружил, что работы хватает, но люди иногда выставляют очень высокие требования и к рабочему месту, и к оплате труда, и даже к работодателю.
– При этом насколько адекватными собственными компетенциями они обладают? У нас «должно» растет, а вот «могу» снижается. И на примере сельской местности это очень хорошо видно, – отметила она. – Но сельская местность – это наш потенциал, говорить о дефиците трудовых ресурсов для Беларуси мы не можем. Другое дело, что внутренняя мобильность у нас может быть более высокой, люди не должны бояться смены работы, гибкость ума у них тоже должна присутствовать.
Полный текст круглого стола будет опубликован на портале sb.by и в завтрашнем номере газеты “СБ. Беларусь сегодня”.
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Дефицита трудовых ресурсов в Беларуси нет
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Фото: Алексей МАТЮШ