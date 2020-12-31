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Дефицит республиканского бюджета в январе – ноябре составил 0,6 млрд рублей

Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе – ноябре 2020 года составил 0,6 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство финансов.


Доходы республиканского бюджета составили 21,5 млрд рублей, или 84% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 11,7 млрд рублей (94,2% плана), налога на прибыль – 2,3 млрд рублей (60,1%). Акцизы поступили в сумме 2,8 млрд рублей (86,4%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,6 млрд рублей (75,4%).

Расходы республиканского бюджета составили 22,1 млрд рублей, или 78,8% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 10,3 млрд рублей (77,7%), финансирование национальной экономики – 4,7 млрд рублей (79,5%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 15,9 млрд  рублей (86,1%).

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь – ноябрь сложился в сумме 0,6 млрд рублей. Доходы составили 47,4 млрд рублей (88,9% уточненного годового плана), расходы – 48 млрд рублей (84,9%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения – 0,2 млрд рублей (поступления – 15,8 млрд рублей, расходы – 15,6 млрд рублей).

По состоянию на 1 декабря 2020 года задолженность по налогам и сборам равняется 157,1 млн рублей.

Фото: БЕЛТА
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