Дефицит республиканского бюджета в январе –апреле составил BYN 700 млн. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, пишет БЕЛТА.
«По итогам четырех месяцев дефицит республиканского бюджета составил около BYN 700 млн. Он уменьшился по сравнению с показателем за три месяца на сумму BYN 1 млрд. Это связано с планируемым поступлением налога на прибыль, дивидендов. По местным бюджетам профицит составил BYN 1,5 млрд», – уточнил глава Минфина.
Фото: БЕЛТА
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Дефицит республиканского бюджета в январе – апреле составил BYN 700 млн
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