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  2. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе – ноябре составил BYN 39,9 млн

Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе – ноябре составил BYN 39,9 млн

Такая информация опубликована на сайте Министерства финансов.

Архивное фото

Доходы республиканского бюджета составили BYN 25,3 млрд, или 103,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило BYN 13,9 млрд (97,6%), налога на прибыль – BYN 4,3 млрд (114,3%). Акцизы поступили в сумме BYN 3,3 млрд (92,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили BYN 4,6 млрд, или 112,9%.

Расходы республиканского бюджета равны BYN 25,3 млрд, что составляет 82,2% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность ориентировано BYN 10,2 млрд (78,5%), на финансирование национальной экономики – BYN 5,9 млрд (80,2%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – BYN 18,8 млрд (87,1%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь – ноябрь сложился в сумме BYN 1,8 млрд. Доходы составили BYN 58,7 млрд (97,9% уточненного годового плана), расходы – BYN 56,9 млрд (85,9%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил BYN 0,3 млрд (поступления – BYN 17,7 млрд, расходы – BYN 17,4 млрд).

По состоянию на 1 декабря задолженность по налогам и сборам – BYN 220,8 млн. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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