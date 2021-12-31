Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе – ноябре составил BYN 39,9 млн

Архивное фото

Доходы республиканского бюджета составили BYN 25,3 млрд, или 103,9% уточненного годового плана.Поступление НДС составило BYN 13,9 млрд (97,6%), налога на прибыль – BYN 4,3 млрд (114,3%). Акцизы поступили в сумме BYN 3,3 млрд (92,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили BYN 4,6 млрд, или 112,9%.Расходы республиканского бюджета равны BYN 25,3 млрд, что составляет 82,2% уточненного годового плана.На общегосударственную деятельность ориентировано BYN 10,2 млрд (78,5%), на финансирование национальной экономики – BYN 5,9 млрд (80,2%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – BYN 18,8 млрд (87,1%).Профицит бюджета сектора государственного управления за январь – ноябрь сложился в сумме BYN 1,8 млрд. Доходы составили BYN 58,7 млрд (97,9% уточненного годового плана), расходы – BYN 56,9 млрд (85,9%).Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил BYN 0,3 млрд (поступления – BYN 17,7 млрд, расходы – BYN 17,4 млрд).По состоянию на 1 декабря задолженность по налогам и сборам – BYN 220,8 млн.