Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе – июне составил 1,6 млрд рублей

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БЕЛТА

Доходы республиканского бюджета составили 12,6 млрд рублей, или 53,2% уточненного годового плана.Поступление НДС составило 7 млрд рублей (50,2%), налога на прибыль – 1,7 млрд рублей (48,8%). Акцизы поступили в сумме 1,7 млрд рублей (51,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,6 млрд рублей, или 63,7%.Расходы республиканского бюджета составили 14,2 млрд рублей, или 47,7% уточненного годового плана.На общегосударственную деятельность направлено 6,1 млрд рублей (45,8%), на финансирование национальной экономики – 3 млрд рублей (46,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 10,3 млрд рублей (51,6%).Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь – июнь сложился в сумме 0,9 млрд рублей. Доходы составили 28,2 млрд рублей (51,6% уточненного годового плана), расходы – 29,1 млрд рублей (48,2%).Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей (поступления – 9,5 млрд рублей, расходы – 9,3 млрд рублей).По состоянию на 1 июля 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 178,6 млн рублей.