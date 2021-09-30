Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе–августе составил 0,8 млрд рублей

Такие данные опубликованы на сайте Министерства финансов.
Доходы республиканского бюджета составили 17,8 млрд рублей, или 74,2% уточненного годового плана.
Поступление НДС сложилось на уровне 9,9 млрд рублей (70,9%), налога на прибыль – 2,9 млрд рублей (84,7%). Акцизы поступили в размере 2,3 млрд рублей (69,1%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,2 млрд рублей, или 80,5%.
Расходы республиканского бюджета сложились на уровне 18,6 млрд рублей, или 61,8% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность выделено 7,5 млрд рублей (57,6%), на финансирование национальной экономики – 4,2 млрд рублей (62,3%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 13,6 млрд рублей (66,1%).
Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь–август составил 0,8 млрд рублей. Доходы сложились на уровне 39,6 млрд рублей (71,6% уточненного годового плана), расходы – 38,8 млрд рублей (63,5%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,25 млрд рублей (поступления – 12,64 млрд рублей, расходы – 12,39 млрд рублей).
По состоянию на 1 сентября нынешнего года задолженность по налогам и сборам сложилась в сумме 203,4 млн рублей.
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