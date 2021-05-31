Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе – апреле составил 0,75 млрд рублей

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Доходы республиканского бюджета – 9 млрд рублей, или 38,1% уточненного годового плана.Поступление НДС составило 5,2 млрд рублей (37,9%), налога на прибыль – 1,6 млрд рублей (48,8%). Акцизы поступили в сумме 1,1 млрд рублей (34,3%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,8 млрд рублей, или 43,6%.Расходы республиканского бюджета – 9,75 млрд рублей, или 32,9% уточненного годового плана.На общегосударственную деятельность направлено 4,7 млрд рублей (35,2%), финансирование национальной экономики – 1,9 млрд рублей (30,3%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,5 млрд рублей (33,3%).Профицит бюджета сектора государственного управления за январь – апрель 2021 года сложился в сумме 0,4 млрд рублей. Доходы составили 19,9 млрд рублей (36,7% уточненного годового плана), расходы – 19,5 млрд рублей (32,5%). Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения – 0,1 млрд рублей (поступления – 6,4 млрд рублей, расходы – 6,3 млрд рублей).По состоянию на 1 мая 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 213,1 млн рублей.