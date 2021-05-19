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  2. Дефибрилляторы, электрокардиографы, мельтблоун, телемедицинские стенды – что еще белорусы представили на международной медицинской выставке

Дефибрилляторы, электрокардиографы, мельтблоун, телемедицинские стенды – что еще белорусы представили на международной медицинской выставке

На площадке Футбольного манежа в столице завтра пройдет третий и последний день крупнейшего Международного медицинского форума «Здравоохранение». Организуется он в нашей стране более 25 лет, и собираются, как правило, лидеры медицинской и фармацевтической промышленности Беларуси и мира. На этот раз более 130 экспонентов представило свои новинки, соотечественники показали во что горазды, поделились изобретениями, познакомились с коллегами из других стран и даже получили приглашения на подобные экспозиции за рубежом. Опыт белорусов уважают и ценят. Устроитель выставки - Министерство здравоохранения с компанией «Техника и коммуникации». К слову, именно Минздрав соорудил на площадке Футбольного манежа самый привлекательный и практико-ориентированный стенд. А помогло в этом предприятие «Белмедтехника». По кругу попадаешь в реальные кабинеты детской стоматологии, реанимации, офтальмолога и другие…

В кабинете офтальмолога, например, можно проверить рефракцию, остроту зрения, выписать или заказать очки, получить любую консультацию. К практико-ориентированному стенду подходят в основном люди занятые, которые в повседневной жизни не всегда успевают забежать к офтальмологу. Услуги, как видим, пользуются спросом. Врачи количеству желающих даже немного удивлены, поставить диагноз помогают высокоточные корейские проверенные аппараты. Каждый год «Белмедтехника» участвует в подобном форуме, аккурат здесь пользуются спросом глюкометры, магниты, бандажи, подушки, мединструменты, очки. И всё отечественного производства!


Сотни заинтересованных разглядывали изобретения. Минчанин Сергей Егоров задержался около стенда «Светлогорскхимволокно», его интересуют новые варианты использования углеволокна:

- Форум проходит для меня плодотворно, поучаствовал в конференции на тему цифровой медицины, пообщался с ректором Гомельского медуниверситета Игорем Стомой, с представителем ВОЗ в Беларуси Масудом Дара, послушал доктора Гамильтона -дистанционного участника конференции. Многое говорилось о коронавирусе, который позволяет нам представить будущее клинических исследований в нашей стране.

«Светлогорскхимволокно» экспонировало, в свою очередь, много новинок, разработанных недавно именно для борьбы с коронавирусом. Среди изюминок - мельтблоун. Это материал, который обладает степенью очистки выше 99 процентов и используется для изготовления фильтров. В защитной повязке помещается между слоями из спанбела. Мельтблоун не пропускает и не впитывает воду, но вместе с тем абсорбирует из нее нефть, отработанное масло, соляру и другие вредные элементы. Помимо прочего, светлогорское химическое предприятие удивляет гостей углеродными поясами, природными салфетками из сорбента, спасающими при травмах и ожогах.

Созданные белорусами телемедицинские стенды, программное обеспечение для которых придумали брестские программисты, демонстрирует ОАО «Интеграл». Новинка предназначена для предрейсовых осмотров водителей с измерением давления, алкогольных паров, со встроенной камерой распознавания лица. Разработка настолько новая, что некоторые варианты даже не успели получить медицинский сертификат. Такой опыт сотрудники «Интеграла» нарабатывали два года, сейчас пора выходить на промышленное производство, которое берет на себя пинский филиал «Интеграла» «Камертон». Представители организации Виталий Степанов и Владимир Якимович рассказывают, что и раньше участвовали в подобных выставках, но с другими новинками:

- Наша фирма - поставщик медицинской информационной системы. На таких форумах знакомимся с коллегами, зарабатываем известность. Допустим, к нам подходили экспоненты из Украины и Узбекистана. В Узбекистане в июне тоже подобная выставка планируется, и нашу компанию уже туда пригласили со своими разработками.

ХОЛДИНГ «Горизонт» привез электронную очередь с индикатором, терминалом, пультом оператора, которые используются в отечественных поликлиниках, востребованы в поставках на экспорт. Также среди новинок - негатоскоп, просвечивающий рентген-снимки, медицинский деструктор игл, где они превращаются в пепел. «Горизонт» также изобрел видеостены и экраны для расписания в поликлиниках, данные на которых легко корректируются с рабочего места.

Научно-исследовательский центр «Магистр» производит в нашей стране электрокардиографы, холтеры, но, пожалуй, главное - дефибрилляторы, заканчивается регистрация новой модели. «Магистр» на медицинском рынке более 10 лет, планирует заниматься оборудованием сердечно-легочной реанимации и аппаратами для искусственной вентиляции легких.


Белорусское предприятие Chison сотрудничает с китайским заводом-изготовителем и одно из немногих на форуме представляет аппаратуру для ультразвуковой диагностики, применяемую в том числе в ветеринарии. «Белреамед» показывает всё для лабораторной диагностики, в том числе анализаторы для кардиологических, онкологических, репродуктивных, метаболических тестов. Некоторое оснащение позволяет проявить результаты за 20 секунд, поэтому и пользуется спросом в медучреждениях.

Компания «Швабе» работает совместно с Уральским оптико-механическим заводом в Екатеринбурге, а на выставке показало изобретения для выхаживания недоношенных младенцев. Например, открытую реанимационную систему, которая позволяет определить состояние малыша по шкале Апгар, установить датчики, контролировать температуру тела, подключить кислород. Экспоненты белорусские и зарубежные интересуются таким оборудованием, задумываются о приобретении в роддомы и неантологические отделения.

К слову, на территории выставки работает массовый пункт вакцинации против коронавируса. Для этого оборудован специальный павильон, где пациенты по предъявлению паспорта проходят терапевтический осмотр, получают первый компонент и ожидают 30 минут в просторной палатке, чтобы удостовериться в нормальной переносимости прививки. Радует, что желающих достаточно, а значит люди понимают значимость профилактической кампании, доверяют препаратам, агитируют родных и знакомых.

basikirskaya@sb.by

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Фото: Елена БАСИКИРСКАЯ
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