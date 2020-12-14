С 23 декабря по 4 января во Дворце Республики пройдет главная елка страны, сообщает Минск-Новости.
Юных белорусов ждет зрелищное представление «Волшебный мир». Вместе с Дедом Морозом мальчишки и девчонки будут возвращать снег и зиму, спасать главный зимний праздник. В рамках представления зрители также познакомятся с иностранными Дедами Морозами из Финляндии, Китая и Австралии.
Представления пройдут в период с 23 декабря по 4 января в 11:00, 14;30 и 18:00. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 (017) 229-91-41.
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Деды Морозы из Австралии, Финляндии и Китая: чем в этом году порадуют на главной елке страны
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Фото: Владимир ШЛАПАК