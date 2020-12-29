Дед Мороз, сладости и шоу. Губернаторская елка в Могилеве получилась яркой и интересной

Делегации со всей Могилевщины сегодня утром стекались ко Дворцу культуры области на губернаторскую елку, которая собрала около 600 ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, воспитанников социальных приютов и детских учреждений образования интернатного типа, отличников учебы, и тех, кто показал высокие результаты в творчестве, спорте. Каждый из них не только увидел новогоднее представление, но и получил сладкий подарок.
10-летняя Дарья Эзрина из Кировского района попала на такой масштабный праздник впервые:
– Безумно обрадовалась приглашению на областную елку. Старшие ребята, которые здесь побывали в предыдущие годы, много про нее рассказывали, говорили, что все проходит очень красиво и интересно. И я очень хотела попасть на представление. От Нового года жду много радости, веселья и подарков, и хочу всем детям пожелать в 2021-м только хороших оценок и крепкого здоровья, чтобы никто не болел ковидом.
Учитель-дефектолог Бобруйской школы-интерната для детей с нарушением слуха Юлия Мирошникова говорит, что воспитанники учреждения тоже каждый год с нетерпением ждут елку и готовятся к ней заранее.
– Попасть на областной праздник не так просто, – отметила собеседница. – Поэтому дети в течение года стараются получить больше наград, участвовать в разных конкурсах и соревнованиях. Они знают, у кого больше достижений – того и выберут на елку. Такой своеобразный стимул.
Юлия Владимировна уверена, что особенным детям важно выбираться в подобные поездки:
– Это социализация, интеграция в общество. Дети встречаются и общаются с другими ребятами, такими, как они, и со слышащими сверстниками. Они заводят друзей, набираются впечатлений и потом еще долго обсуждают увиденное.
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц также посетил праздник.
– Мне очень приятно находиться на мероприятиях с участием детей, видеть их радостные лица и счастливые улыбки. Хотел бы пожелать ребятам, чтобы они росли здоровыми и жизнерадостными, а каждый родитель радовался и гордился успехами своих детей. Государство дорожит нашими детьми и молодежью. Мы, взрослые, стараемся сделать все, чтобы они выросли достойными гражданами нашего общества, людьми, которые будут уважать и любить друг друга, поддерживать и сопереживать.
Фото: БЕЛТА
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Дед Мороз, сладости и шоу. Губернаторская елка в Могилеве получилась яркой и интересной
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