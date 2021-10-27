Дед Мороз откроет зимний сезон в Беловежской пуще 4 декабря международным парадом сказочных героев

Зимний сезон в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще стартует 4 декабря массовым праздником «Беловежская сказка», сообщили в нацпарке.

фото из архива.

– В программе праздника – приезд Снегурочки, Матушки Зимы и дочерей Деда Мороза, парад-алле оркестра Дедов Морозов, фестиваль самодеятельного творчества «Огни зимы», фестиваль аниматоров и театров игры «Зубр своего дела», торжественная церемония зажжения новогодних огней и фаер-шоу, – проинформировали в природоохранном учреждении. – Ценителей вкусной еды пригласят отведать наваристую уху, румяные блины, ароматный чай на травах.

Уже известны подробности программы открытого фестиваля анимационных программ зимних волшебников «Зубр своего дела». В мероприятии примут участие помощники белорусского Деда Мороза – зимние сказочники герои, персонажи сказок и анимационных программ из различных регионов Беларуси, а также Деды Морозы и зимние сказочные герои других государств, прибывшие по приглашению белорусского Деда Мороза. Все участники фестиваля впоследствии будут награждены кубками и «Сертификатами сказочности». Но перед этим им предстоит показать театрализованную визитку «Волшебное по-Явление» и игровую анимационную программу на тему сюжетной линии сказки о поместье белорусского Деда Мороза.

В открытом фестивале творчества «Огни зимы» 4 декабря примут участие самодеятельные коллективы и исполнители. Их выступление состоится на открытой площадке поместья Деда Мороза в форме гала-концерта в режиме нон-стоп. Впоследствии каждый участник будет награжден дипломом и фестивальным сувениром.

Стартует фестиваль «Беловежская сказка – 2021» 4 декабря в 11:30. Первый организованный рейс для частных лиц от билетных касс нацпарка отправится в 11:00, далее – каждый час после набора групп.

Поместье белорусского Деда Мороза – самый известный туристический бренд страны. Ежегодно его посещает около 150 тысяч человек. Оно было открыто в 2003 году, занимает почти 15 гектаров. Дед Мороз круглый год встречает гостей в своем поместье, читает присланные ему письма и отвечает на них, поддерживает порядок в своих владениях. Для каждой поры года у него приготовлен определенный наряд.