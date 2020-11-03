Дед Мороз объявил о скором открытии сезона в резиденции на территории Национального парка «Припятский»

Подворье Деда Мороза на территории Национального парка «Припятский» начнет работу в рамках новогоднего сезона с 27 ноября, сообщили в природоохранном учреждении.
– Все желающие смогут посетить подворок Деда Мороза и окунуться в приключения в новогоднем «Сафари-парке», – проинформировали в нацпарке. – Планируется, что праздничные программы будут организовываться пять раз в день и длиться два часа.
Предполагается, что семейное приключение начнется с посещения древнего Городища, хозяином которого является Лесной Кудесник. Далее новогодний экспресс отправится в путешествие по сафари-парку, в ходе которого можно будет познакомиться с дикими животными национального парка.
– У нашего Дедушки Мороза, как у истинного полешука, есть свое подсобное хозяйство, – пояснили в нацпарке. – Например, есть настоящий ручной олень Кузя, оленушка Машка, козлята и барашки. Их можно погладить.
На подворье Деда Мороза гостей встретит сам хозяин, а также Снегурочка и другие сказочные герои. На площадке с украшенной новогодней елкой можно будет поводить хоровод, в местной корчме – попробовать фирменные блюда и горячие напитки от Деда Мороза и Снегурочки, а также самостоятельно пожарить сало на костре и запечь картофель в углях.
– На подворке установлен специальный почтовый ящик для писем Деду Морозу, – добавили в заповеднике. – Все желающие могут передать ему письма с самыми заветными пожеланиями, а также рисунки. По окончании программы гостей ожидает фотосессия со сказочными персонажами.
Национальный парк «Припятский» расположен на юге Беларуси – в Полесской географической области, в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. В административном отношении парк размещается на территории Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Гомельской области. Центр – в агрогородке Лясковичи Петриковского района, что в 260 км от Минска, в 270 км от Гомеля и в 350 км от Бреста.
Резиденция главного Деда Мороза юго-восточного региона Беларуси. «Падворак Дзеда Мароза» открылась в Национальном парке «Припятский» в 2018 году.
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Дед Мороз объявил о скором открытии сезона в резиденции на территории Национального парка «Припятский»
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ