Дед Мороз объявил о скором открытии сезона в резиденции на территории Национального парка «Припятский»

, – проинформировали в нацпарке. –Предполагается, что семейное приключение начнется с посещения древнего Городища, хозяином которого является Лесной Кудесник. Далее новогодний экспресс отправится в путешествие по сафари-парку, в ходе которого можно будет познакомиться с дикими животными национального парка., – пояснили в нацпарке. –На подворье Деда Мороза гостей встретит сам хозяин, а также Снегурочка и другие сказочные герои. На площадке с украшенной новогодней елкой можно будет поводить хоровод, в местной корчме – попробовать фирменные блюда и горячие напитки от Деда Мороза и Снегурочки, а также самостоятельно пожарить сало на костре и запечь картофель в углях., – добавили в заповеднике. –Национальный парк «Припятский» расположен на юге Беларуси – в Полесской географической области, в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. В административном отношении парк размещается на территории Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Гомельской области. Центр – в агрогородке Лясковичи Петриковского района, что в 260 км от Минска, в 270 км от Гомеля и в 350 км от Бреста.Резиденция главного Деда Мороза юго-восточного региона Беларуси. «Падворак Дзеда Мароза» открылась в Национальном парке «Припятский» в 2018 году.