DDoS-атаки на белорусские сайты продолжаются

DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются, сообщает сайт Национального центра реагирования на компьютерные инциденты.



Волна DDoS-атак накрыла интернет-ресурсы сети BY-NET еще вчера, а сегодня они продолжились. "В основном целью становятся сайты государственных органов и организаций. За прошедший период фиксировались различные типы флуда (атаки, направленные на переполнение канала связи, целью которых является создание мощного потока запросов (пакетов данных), который займет собой всю выделенную ресурсу-жертве полосу трафика). Также присутствовали воздействия смешанного типа: флуд плюс атаки, направленные на истощение ресурса сервера (ОЗУ, ЦПУ и т. д.)", – уточнили в центре.

Суммарная мощность некоторых атак превышала 200 Гбит/с. При этом все они были успешно отражены защитными техническими решениями (Anti-DDoS) провайдеров.

Особенно много атак пришлось на сайт ЦИК.